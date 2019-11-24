Konya'da isimlerini gizleyen bir grup üniversite öğrencisi, sokakta ailesinin geçimini sağlamak için mendil satan Osman el-Ahmet ile tanıştı.

Osman'ın babasının elindeki protez nedeniyle çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlamak için mendil sattığını öğrenen öğrenciler, Suriyeli çocuğun en büyük hayalinin bisiklet olduğunu öğrendi.

Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi

Kendi imkanlarıyla bisiklet almaya karar veren ve kendilerine "Şehrin Çocukları" adını veren grup üyeleri, Osman'ın mendil sattığı kent merkezindeki Kule Caddesi'ne aldıkları bisikletle geldi.

Osman'ı çağıran öğrenciler, çocuğa hayalini kurduğu bisikleti konfeti ve meşaleler yakarak hediye etti. Bu sırada trafikte ve çevredeki vatandaşlar da alkışlarla Osman'ın sevincine ortak oldu.

Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen Osman'ın sevinci ise izleyenleri duygulandırdı.

Ailesi inanamamış

Merkez Selçuklu ilçesi Şekermurat Mahallesi'ndeki 2 odalı evde dört kardeşi, annesi ve savaşta kolundan yaralanan babasıyla yaşayan Osman, AA muhabirine, okuldan arta kalan zamanlarda mendil satarak ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Osman, şöyle konuştu:

"Tanıştığım üniversiteli büyüklerim beni çay içmeye davet etmişti. O gün de doğum günümdü. Pasta kestiler, çok mutlu olmuştum. Bana hayalimin ne olduğunu sorduklarında bisiklet almayı hedeflediğimi anlatmıştım. Birkaç gün sonra beni yine mendil sattığım yerde ziyaret ettiler. Sonra meşaleler yaktılar ve konfeti atarak bisikleti göstererek, benim için aldıklarını söylediler. Çok mutlu oldum, inanamadım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ailem de bisikleti görünce hediye edildiğine inanamadı. Allah, onlardan razı olsun."