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Minik Osman'ı 30 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü

Konya'da 28 haftalıkken 1 kilo 100 gram ağırlığında dünyaya gelen ve doğduğunda nefes alamadığı anlaşılan Osman bebeği, doktorların 30 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü.
 24 Kasım 2019 22:16
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Minik Osman'ı 30 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü

İkinci çocukları Osman'ın doğumunu bekleyen İlknur ve Süleyman Uğur çiftine Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bebeğin kalp atışlarının düşük olması nedeniyle annenin 28 haftalıkken acilen erken doğuma alınması gerektiği bilgisi verildi.

Sezaryenle doğum yapan anne, 1 kilo 100 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi ancak doktorlar, bebeğin doğduğunda nefes alamadığını fark etti. Bunun üzerine minik Osman'a hayata dönmesi için 30 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

Yarım saatlik müdahalenin ardından hayata tutunan minik Osman, bir yaşında ailesinin neşesi olmaya devam ediyor.

"Bize her şeye hazırlıklı olun dediler"

Anne İlknur Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prematüre dünyaya gelen oğlunun 3,5 ay kuvözde kaldığını dile getirerek, şunları belirtti:

"O sürede ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah bilir. Doktorlar, doğduğunda Osman'ın kalbinin atmadığını fark etmiş. Bu yüzden bize, 'Her şeye hazırlıklı olun' dediler ancak daha sonra doktorumuzdan Osman'a 30 dakika boyunca kalp masajı yaptıklarını öğrendik. Osman'ın kalbi bu sayede tekrar atmaya başlamış. O an duyduğumda şok oldum. Allah'a şükürler olsun Osman'ı kucağımıza alacağımız günleri de gördük. Şu an çok şükür herhangi bir sağlık sorunu yok. Doktorlara yaptığı müdahaleden dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Osman'a 30 dakika kalp masajı yaptık"

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Kadir Yümlü de Osman bebeğin kritik bir süreç atlattığını belirtti.

Minik Osman'ın doğduktan hemen sonra fıtık ameliyatı da geçirdiğini aktaran Yümlü, şunları kaydetti:

"Minik Osman sezaryenle doğdu ve doğduğunda kalbi atmıyordu. Çok yoğun çabalarla 30 dakika boyunca Osman'a kalp masajı yaptık. Bu zamana kadar doğduğunda nefes alamayan birçok bebeğimize kalp masajı yaparak müdahale ettik ama hiçbiri 30 dakikayı bulmamıştı. Böyle doğan bebeklerde nörolojik açıdan çok sıkıntılı dönemler bekleriz ancak 3,5 ay hastanemizde yattığı süre zarfında herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmadık. Beyin kanaması vardı ama çok düşük seviyedeydi bu da kendiliğinden durdu ve daha sonra geriledi. Şu anda Osman bebeğin bir yaşına geldiğini ve nörolojik açıdan da herhangi bir sıkıntı yaşamadığını görüyoruz. Bu da bizi çok sevindirdi."
Anadolu Ajansı
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