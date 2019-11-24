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Vali Sonel'den 24 öğretmene Barcelona Gezisi jesti

Son 2 yılda 24'er öğretmeni Paris'e ve Prag'a gönderen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bu yıl da geleneği bozmayarak 24 öğretmeni Barcelona'ya 4 gün 5 gece geziye göndereceği müjdesini verdi.
 24 Kasım 2019 22:38
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Vali Sonel'den 24 öğretmene Barcelona Gezisi jesti

Son 2 yılda 24'er öğretmeni Paris'e ve Prag'a gönderen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bu yıl da geleneği bozmayarak 24 öğretmeni Barcelona'ya 4 gün 5 gece geziye göndereceği müjdesini verdi.

Vali Tuncay Sonel, öğretmenler gününde kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmen ve aileleri katıldı.

Öğretmenlerin üzerinde emeğinin çok olduğunu belirten Sonel, "Bizler öğretmenlerimizin hakkını ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz önce bunun altını çizelim. İkincisi hatırlıyorsanız daha göreve başlamadan iki hafta önce Pülümür Erzincan yolunda Necmettin öğretmenimiz kaçırılıp şehit edilmişti. Onu da anmadan geçemeyiz. Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'miz başta sayın cumhurbaşkanımızın, içişleri bakanımızın, kahraman asker, polisimiz ve korucu arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile huzur şehri haline geldi. Ne mutlu ki hepimize artık Tunceli huzurla, 20 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Dünya Rafting Şampiyonasıyla bunları hep beraber yaşadık ve gördük bizim için çok anlamlıydı. Tunceli muhteşem doğasıyla, misafirperver insanlarıyla eğitim ve kültür ile yakaladığı yüksek çıtayla ülkemizin en önemli yörelerinden bir tanesi. Öğretmeniyle, öğrencisiyle, idarecisiyle ve velisiyle eğitimde ses getiren bir iliz. Bu başarının sağlanmasında siz değerli Tunceli ailemize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

24 öğretmen bu kez Barcelona'ya gidiyor

İlk geldiğimiz yıl 24 öğretmeni Paris'e ve daha sonra 24 öğretmeni Prag'a gönderdiklerini anımsatan Sonel, "Bu yıl 24 öğretmenimize ilk önce bin liralık para ödülü. İkinci seçilecek olan 24 öğretmenin de dört gün beş gece Barcelona gezisine gönderiyoruz" diye konuştu.

Sonel'in açıklamasının ardından İspanya'nın ikinci büyük kenti olan Barcelona'ya gönderilecek ve para ödülü alacak toplam 48 öğretmenin ismi kura çekimi ile belirlendi.

Çekilişin ardından öğretmenler gününe özel pasta kesildi. Programda Çılgın davulcu olarak bilinen Muharrem Yılmaz'ın eşliğinde Vali Sonel ve öğretmenler halay çekti.
İhlas Haber Ajansı
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