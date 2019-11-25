Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi

Veryansin.Tv'de yayımlanan habere göre; Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı B. K.'nun, polislere mukavemet uygulayan ve ifadesi alınması için karakola götürülen oğlunu, ifadesini aldırmadan karakoldan çıkardığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek yargı organlarında görev yapan FETÖ üyesi hakimlerin yargılandığı davalara bakan B.K.'nun karakoldan kurtardığı oğlu F.K.'nun da Bylock kullanıcısı olduğu ve KHK ile atıldığı, önümüzdeki ay da davası olduğu ortaya çıktı.

BABASI KURTARMAYA GİTTİ, BAŞSAVCI VEKİLİ DESTEK VERDİ

Ankara'da geçen hafta çok ilginç bir olay yaşandı.

Olay şöyle gelişti:

Kulak Burun Boğaz doktoru olan F. K., Çankaya'da aracını hatalı park edince, trafik polisleri aracı çekti. K., aracın çekilmesine tepki gösterince trafik polisleriyle bir süre tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesinin ardından F. K. görevdeki polislere saldırdı. Saldırının ardından F. K., ifadesinin alınması için en yakın karakola götürüldü.

Bu yaşanan durumdan F. K.'nun babası Yargıtay Ceza Dairesi Başkanı B. K.'nun haberi oldu. Makam arabası ve korumalarıyla hemen karakola gittiği öğrenilen B.K.'nun, önce ilçe emniyet müdürüyle ardından da il emniyet müdürlüyle görüştüğü belirtildi. B. K., emniyet müdürlerinden oğlu F.'ı serbest bırakmasını istedi, ancak polisler buna izin vermedi. B.K., ifadesi alınmadan götürülmesine izin vermeyen emniyet müdürlerine, kendisinin bizzat oğlunu nöbetçi savcılığa götürüp ifadesini aldıracağını söyledi. Polisler yine ikna olmadı. Tam bu esnada, polisleri Ankara Başsavcı vekillerinden biri aradı ve F. K.'nun ifadesi alınmadan serbest bırakılmasını talep etti. Bu telefonun ardından F. K. serbest bırakıldı.

Olayın ardından konunun sessizce kapatıldığı öğrenildi.

280 KEZ BYLOCK KULLANMIŞ

Veryansın Tv'nin edindiği bilgilere göre, polislere mukavemet eden ve ifadesi alınmadan serbest bırakılan F. K. FETÖ üyesi olmakla yargılanıyor.

Daha önce devlet hastanesinde çalışan ve KHK ile atılan F. K.'nun, şimdi özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak görev yaptığı, hakkında yazılan iddianamede, FETÖ üyelerinin kullandığı kriptolu iletişim ağı Bylock'u kullandığı, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

Veryansın Tv'nin edindiği bilgilere göre,16 Aralık'ta duruşması olan Furkan Karaloğlu'nun 280 adet Bylock görüşmesi olduğu kayıtlara geçirildi

9. CEZA DAİRESİ GÖREVİ DÜN İTİBARİYLE SONA ERDİ

Öte yandan, B. K.'nun, Cuma günü yapılan seçimde 9. Ceza Dairesi görevinin sona erdiği öğrenildi. K.'nun Yargıtay üyeliği ise sürüyor.