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İnce'nin, 'Aynı teknede tatil yapmışlardı' dediği kişiler kimlerdi?

Muharrem İnce, kendisine 'Külliye'de Erdoğan'la görüştü' iddialarının CHP içinde bir çete tarafından ortaya atıldığını, aynı ekibin teknede tatil yaptığını söyledi. Akıllara yakın zamanda tekne tatiliyle gündeme gelen isimler geldi.
 24 Kasım 2019 23:35
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İnce'nin, 'Aynı teknede tatil yapmışlardı' dediği kişiler kimlerdi?

CHP'li eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisi hakkında ortaya atılan "Külliye'de Tayyip Erdoğan ile görüştü" iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir." diyen İnce, "CHP içindeki çete" sözleriyle kimi kastettiği sorusuna "Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Aynı teknede tatil yapmışlardır." yanıtını verdi.

ENGİN ÖZKOÇ VE TUNCAY ÖZKAN MI?

İnce'nin iddiası daha önce kendini hedef alan Tuncay Özkan ve çevresini akıllara getirdi. Tekrarlanan İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a giden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'ye döndükten sonra ünlü bir işadamının yatını alarak bazı CHP yöneticileriyle Çeşme koylarını gezmişlerdi. Oran'ın yanındakiler CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'du.

MUHARREM İNCE ALKOLLÜYDÜ İDDİASINI TUNCAY ÖZKAN ÇIKARMIŞTI

Muharrem İnce, geçen sene Halk TV'de katıldığı programda, "24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna" ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum" demişti.

Tuncay Özkan ise "Sadece 'sıradan ve kaba' değil, Muharrem İnce'nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur" demişti. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine eklemişti.

EKREM İMAMOĞLU DA TEKNE İLE TATİLE GİTMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu da benzer şekilde tekne tatiliyle gündeme gelmişti. Yerel seçimlerin ardından tekne tatiline çıkan İmamoğlu, İstanbul'u sel almışken bile tatiline ara vermemesiyle tepki çekmişti.

Ayrıca İnce, geçmişte "CHP vakıf yapılmalıdır" diyen Zülfü Livanelli'ye de sert sözlerle mesaj gönderdi. İnce Livanelli hakkında, "Parti kapatılsın, vakıf yapılsın diyenler benim partililiğimi sorgulayamaz. Onların haddi değil." derken, Ekrem İmamoğlu'na ile yakınlığı ile bilinen Livanelli'yi de hedef alması "Kumpasın arkasında İmamoğlu mu var?" iddialarını gündeme getirdi.

Veryansin.TV
Memurlar.Net
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