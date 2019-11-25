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523 elebaşı için 30 milyon ödül verildi

2016 yılından bu yana PKK, FETÖ, DEAŞ'lı 523 elebaşı terörist öldürüldü ya da yakalandı. 380'i aranan listesinde yer alan teröristlerden 23'ü kırmızı kategorideydi. Teröristlerin yerinin tespit edilmesine yardım eden vatandaşlara şimdiye kadar 30 milyon liraya yakın ödül verildi.
 25 Kasım 2019 07:05
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523 elebaşı için 30 milyon ödül verildi


TSK, Jandarma, MİT ve Emniyet'in son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG'ye göz açtırmazken, örgüt elebaşları da bir bir temizleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2016 yılından bu yana 523 üst düzey terörist etkisiz öldürüldü veya yakalandı. Bunların önemli bölümünü PKK'lı teröristler oluşturdu. 523 teröristten 380'inin başına ödül konulan ve 'aranan teröristler listesi'nde yer alan elebaşları olduğu belirlendi.

KIRMIZI LİSTEYE 27 ÇİZİK
Aranan listesinden temizlenen teröristlerden 129'u 2019 yılında etkisiz hale getirildi. Bu sayı, 2018'de 80, 2017'de 68, 2016'da 103'tü. Listenin en tehlikelileri arasında yer alan ve başına 4 milyon TL ödül konulan "kırmızı kategori"den 27 elebaşı etkisiz hale getirildi. 1.5 milyon lira ile arananların bulunduğu 'mavi' listeden 24, 1 milyon liralık 'yeşil' listeden 27, 600 bin liralık 'turuncu' listeden ise 43 terörist temizlendi. En fazla temizlik ise 300 bin lira ödülle arananlanın bulunduğu 'gri' listede gerçekleşti. Gri listeden 259 teröristin üstü çizildi.

30 MİLYON TL İHBAR ÖDÜLÜ
Aranan terörist listesinde bulunmamasına karşın örgütlerin sözde üst düzey sorumluları olduğu belirlenen 143 terörist de düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin yerinin tespit edilmesine yardım eden vatandaşlara şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon liralık ödeme yapıldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle terör örgütü eylemleri ve teröristlerin ihbarında ödül tutarının üst sınırı 10 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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