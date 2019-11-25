Türkiye'nin vahşet günlüğü

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. 1 Ocak-20 Kasım 2019 arasında sadece 324 günde 302 kadının katledilmesinin yankıları sürerken, dün iki kahreden haber daha geldi. İlk olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Olayda iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemal A. ise, kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Nihal A.'nın da 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.

Eskişehir'de boşandığı eşinin saldırısına uğrayan Ayşe Arslan hayatını kaybetti

Bir diğer haber de Eskişehir'den geldi. Kentte 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısında ağır yaralanan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45), tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaşamını yitirdi. 11 Ekim'deki olayda Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı bir süre takip ettikten sonra satırla başına vurarak, ağır yaraladı. Arslan, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yalçın Özalpay ise tutuklandı. 44 gündür tedavi gören Arslan ise, dün sabaha karşı kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

ÇÖZÜM İÇİN DÖRT BAKANLIK DAHA DEVREDE

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın bugün açıklanacağını söyledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir program düzenleneceğini kaydetti. "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyoruz" diyen Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarının açıklanacağını belirtti.

KENAN BUTAKIN