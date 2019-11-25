Türkiye'nin vahşet günlüğü
|25 Kasım 2019 07:50
|Yazdır
Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. 1 Ocak-20 Kasım 2019 arasında sadece 324 günde 302 kadının katledilmesinin yankıları sürerken, dün iki kahreden haber daha geldi. İlk olay İstanbul Fatih'te meydana geldi. Olayda iddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemal A. ise, kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu. Nihal A.'nın da 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.
Eskişehir'de boşandığı eşinin saldırısına uğrayan Ayşe Arslan hayatını kaybetti
Bir diğer haber de Eskişehir'den geldi. Kentte 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısında ağır yaralanan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45), tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra yaşamını yitirdi. 11 Ekim'deki olayda Yalçın Özalpay, 6 ay önce boşandığı 24 yıllık eşi Ayşe Tuba Arslan'ı bir süre takip ettikten sonra satırla başına vurarak, ağır yaraladı. Arslan, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yalçın Özalpay ise tutuklandı. 44 gündür tedavi gören Arslan ise, dün sabaha karşı kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.
ÇÖZÜM İÇİN DÖRT BAKANLIK DAHA DEVREDE
Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın bugün açıklanacağını söyledi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir program düzenleneceğini kaydetti. "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyoruz" diyen Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarının açıklanacağını belirtti.
KENAN BUTAKIN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42
|Silahıyla kızını vurdu, 'Yorgun mermi kurbanı' dedi
24 Kasım 2019 21:07
|Zarfı açınca rahatsızlandılar... Karantinaya alındı
24 Kasım 2019 20:33
|Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
24 Kasım 2019 20:28
|Evlat katili emekli başkomiser: Kurtulsun diye yaptım
24 Kasım 2019 19:48
|İsyan ettiren olay! Annesinin kucağında vuruldu
24 Kasım 2019 19:14
|Mersin'de gelin arabasını durdurup damadı bıçakladılar
24 Kasım 2019 18:17
|Mersin'de iki aile arasında kavga: 3 kişi ölü
24 Kasım 2019 18:07
|Kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı
24 Kasım 2019 16:22
|Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
24 Kasım 2019 12:46