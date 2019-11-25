Büyükelçi: Çinlilere ev satmıyorum, ülkemi tanıtıyorum
|25 Kasım 2019 08:02
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Yaklaşık 2 yıldır Pekin'de büyükelçilik görevini yürüten Abdulkadir Emin Önen, "Çinlilere ev pazarlıyor" iddiasıyla ilgili konuştu. Önen, söz konusu iddiaları yalanlayarak "Ülkemizdeki yatırım olanakları hakkında sunumlar yaptım" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Türkiye'nin Pekin büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in 'Çinlilere ev sattığı' yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Önen de, Çin'de yürüttüğü tanıtım çalışmasının farklı algılanmasının üzücü olduğunu belirterek şöyle dedi: "Ülkemizde 250 bin dolar ve üzerinde gayrimenkul satın alanların Türk vatandaşlığına hak kazanmaları, Çin'den ülkemizdeki gayrimenkul sektörüne yönelik ilginin artmasını sağladı. Çinli ve Türk şirketlerin düzenlediği organizasyonlarda ülkemizdeki yatırım olanakları hakkında sunumlar yaptım. Bu çabalarımızın, 'Çinlilere Türkiye'de ev satışı yaptığımız' gibi asılsız ve ucuz iddialar ile gölgelenmeye çalışmasından üzüntü duydum."
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