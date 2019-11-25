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Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi

Tunceli Valisi Sonel'den 24 öğretmene Barcelona tatili hediyesi
 25 Kasım 2019 08:16
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Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda 24 öğretmene biner lira ödül, 24 öğretmene de 4 gün 5 gece Barcelona tatili hediye etti.

Tunceli'de, Öğretmenler Günü dolayısıyla Munzur Üniversitesi yemekhanesinde etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'de 2017 yılında göreve başladığında 24 Kasım Öğretenler Günü'nde 24 öğretmeni Paris'e, 2018 yılında yine 24 öğretmeni Prag'a geziye gönderdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu yıl da çekilecek kura sonucu belirlenecek ilk 24 öğretmenimize biner liralık alış veriş ödülü, daha sonra belirlenecek 24 öğretmenimize de Barcelona gezisi hediye ediyoruz. Tunceli merkez, ilçe ve köylerinde 1023 öğretmenimiz görev yapıyor ve gönül ister ki herkesi gönderelim ama artık geleneksel hale geldi ve 24 öğretmenimizi kura ile belirleyeceğiz."

Öğretmenlerle pasta kesen Sonel, daha sonra Tunceli'de yaptığı asma davul şovlarıyla çılgın davulcu diye sosyal medyada ilgi gören Muharrem Yılmaz'ın çaldığı eserler eşliğinde halay çekti.
Anadolu Ajansı
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