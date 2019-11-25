1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Banka masraflarına fren geliyor

Bankaların yeni ücretli hizmet icat etmelerinin önünü kapatan hükümet, 'Ücret Komisyon İlan Formatı'nı 2020'de hayata geçirecek. Sistem sayesinde tüketiciye sürpriz banka masrafı çıkmayacak.
 25 Kasım 2019 08:22
Yazdır
Banka masraflarına fren geliyor

Masraf ve komisyon ücretleri sınırlanan bankaların yeni ücretli hizmet kalemleri icat etmesinin önü kapanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüketicinin korunması amacıyla ücret ve komisyonları frenleyecek bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre bu yıl ücret, komisyon ve hizmetten 30 milyar liranın üzerinde gelir elde eden bankalar için 2020 yılında Ücret Komisyon İlan Formatı oluşturulacak. İlan formatının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) internet sitesine uyumu sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile BDDK'nın birlikte yürüttüğü Ücret Komisyon İlan Formatı çalışması 2020'de yaşama geçecek. Tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek, uygulamalar da iyileştirilecek. Tüketiciden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin bilgilerin daha açık, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir şekilde sunulması sağlanacak. Son dönemde ticari kredi başvurusunda ortaya çıkan yaklaşık 500 lira olan "Teklif Hazırlama Ücreti" gibi sürpriz masraflar çıkarılamayacak.

% 20 ARTIŞA ONAY ZORUNLU

BDDK, 20 kalem dışında herhangi bir ücret ve komisyon alınmaması için yönetmelik yayınladı. Hizmet ve ürünlerde yıllık yüzde 20'nin altındaki artışlarda müşteriye bilgi verilmesi, bu tutarın üzerindeki artışlarda da yeniden onay alınması zorunluluğu bulunuyor. Ancak bazı bankalar onay almadan yeni ürünler yaratarak müşterilerden ücret almaya başladı. BDDK yetkilileri, müşterilerin bu durumda şikayet etmeleri gerektiğini belirtiyor.

RUSYA'NIN ALTERNATİF MESAJLAŞMA SİSTEMİ

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak. Ticaretin güvenilirliğini güçlendirici önlemler alınacak. Bunun için Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülecek. Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanarak, test çalışmalarına başlanacak.

ÖDEME HİZMETLERİNDE YENİ DÖNEM

Hükümet, tüketiciyi olduğu gibi firmaları da koruyucu adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji ekosisteminin gelişmesine yönelik yol haritasını devreye alacak. Düzenleme Deney Alanı (Sandbox) ve Endüstri Deney Alanı ile fintek ekosistemi için mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacak. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak. Uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke işbirlikleri tesis edilecek. İkili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
25 Kasım 2019 09:17		 Alışveriş sepetine ev de koyduk
23 Kasım 2019 09:11
Kuyruk yağı et fiyatıyla yarışıyor: Fiyatı 50 liraya çıktı
23 Kasım 2019 06:51		 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından TÜVASAŞ'a teşvik ve muafiyet desteği
20 Kasım 2019 14:39
Borajet resmen iflas etti
20 Kasım 2019 12:21		 İki şirketten biri alacağını sigortaladı
20 Kasım 2019 08:59
Balon balığı kontrollü avlanacak
20 Kasım 2019 08:00		 Komisyona tavan gelince Bankalar taksiti kesti
19 Kasım 2019 08:20
Öğretmenliği bıraktı, dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor
18 Kasım 2019 15:52		 Türkiye fındıktan 10 ayda yaklaşık 1,6 milyar dolar kazandı
17 Kasım 2019 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
FETÖ'nün 2 milyon dijital incelemesi 2020'de tamamlanacak
Yıl 2019, hala mal beyanı otomatik yapılacakmış!
Banka masraflarına fren geliyor
Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi
Mesleki eğitimde, 4 alanda yaşanan önemli değişim
Büyükelçi: Çinlilere ev satmıyorum, ülkemi tanıtıyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
ekrem imamoğlu 1
doğum borçlanması 2
şu an çalan şarkı 3
fatih terim'in istifa etmesi 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam