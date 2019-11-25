FETÖ suçlamasında 3 yıl sonra gelen takipsizlik

Dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın koruma müdürü Yakup ATA, KHK ile meslekten ihraç edildi, 15 Temmuz sonrası tutuklandı ve 3 yıl sürdürülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı aldı.

15 Temmuz günü izinli iken, ertesi günü görevinin başına geçen Yakup ATA, Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komtanlığına geçerek Akar'ı beklemeye başladı. Ancak dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emri ile emniyete teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7,5 ay hapis yatan Ata, hakkında yapılan soruşturmada, Bylock çıkmaması, herhangi bir ankesörden aranmamış olması ve emniyet tarafından yapılan tüm araştırmalarda FETÖ ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmaması nedeniyle 4 Ekim 2019 tarihinde takipsizlik kararı verildi.

Görevinden atıldıktan sonra taksicilik yaparak geçimini sağlayan ATA , göreve iade için OHAL komusyonuna başvurmuş , başvuru ve inceleme süreci devam etmektedir.