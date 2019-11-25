Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınmasının planlandığını açıkladı.
|25 Kasım 2019 09:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşım süresini yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay Ripajı'nın, 3 aşamadan oluştuğunu belirti.
Turhan, "Güzergah uzunluğu 14 kilometre olan ripajın, ilk aşamasının 2020 yılı sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 dakika kısalması hedefleniyor" dedi.
Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde ise iki şehir arasındaki seyahat süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek.
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