Bakanların, anne ve babalarının sağlık giderleri de karşılanacak
AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların; anne, baba ve kız çocuklarının da ücretsiz sağlık hizmeti almasına dair düzenleme yer aldı
|25 Kasım 2019 09:48
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AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların; anne, baba ve kız çocuklarının da ücretsiz sağlık hizmeti almasına dair düzenleme yer aldı
Teklifin Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların, bakmakla yükümlü olmadığı anne-babası ve 25 yaşından büyük kız çocukları da ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek.
İşte TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yer alan madde
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