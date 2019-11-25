Güne başlarken döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|25 Kasım 2019 09:52
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
25 Kasım 2019 13:12
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Kasım 2019 12:58
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Kasım 2019 12:05
|Gram altın 268 lira seviyelerinde
25 Kasım 2019 11:10
|Borsa, haftaya yükselişle başladı
25 Kasım 2019 10:06
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
22 Kasım 2019 18:37
|Borsa günü düşüşle tamamladı
22 Kasım 2019 18:24
|Çeyrek altın haftayı kaç TL'den tamamladı
22 Kasım 2019 17:44
|Dövizde gün sonu fiyatları
22 Kasım 2019 17:37
|Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde
22 Kasım 2019 16:13