1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini anımsatarak, düğününü terör örgütünün baskısı üzerine 1 gün yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.
 25 Kasım 2019 10:15
Yazdır
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini anımsatarak, düğününü terör örgütünün baskısı üzerine 1 gün yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, beraberlerindeki bazı AK Parti milletvekilleriyle çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldiler. Parti binası önünde AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile kentin kanaat önderleri ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ve Kaya, partililerle bir süre sohbet etti.

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin düzenleyeceği 7. olağan kongre sürecinde teşkilat mensuplarından safları sıkı tutmalarını istedi. Geçen yıl az sayıda ülkenin ayakta kalabileceği ekonomik sıkıntılarla karşılaşıldığını dile getiren Kandemir, "Bunları da geride bıraktık. Bir işgalle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler. Ondan bir sene evvel çukurlar kazdılar, kardeşliğimize kastettiler. 5 senelik maziye baksak, ekip olarak neler başardığımızı hep birlikte görürüz. Biz bir şeye inanıyoruz, insan gelir geçer. Biz geriye bizle ilgili değil ideallerimizle ilgili bir eser bırakmak için mücadele ederiz. Eğer ona katkı sunabilmişsek anlamlı buluruz hayatı. Şimdi ekibimizde belki ismimiz hatırlanmayacak ama Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında hizalananlar diyecekler, hayırla yad edecekler" dedi.

"Oturduğumuz eve molotof attılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ise, Hakkari'ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini söyleyerek, düğününü terör örgütünün baskısı üzerine 1 gün yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kaya, "Düğüne başladık, terör örgütünün talimatı sonrası şehirde bütün kepenkler indi ve düğünler iptal oldu. 'Düğün yapmayacaksınız' diyorlardı ve o dönem insanlar düğünlerini istedikleri gibi özgür bir ortamda sürdüremiyordu. Bir gün düğün yaptık. Normalde burada düğünler 3 gün, bir hafta sürüyor. İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Oturduğumuz yere, oturduğumuz eve o dönem molotof attılar. Ama bugün şehrin ışıkları ışıl ışıl. İnsanlar sokakta ve sokakta huzur var, dayanışma var, insanlarımızın gözünde umut var" diye konuştu.

Eşinin Hakkarili olduğunu ve ortaokulu kentte tamamladığını, Çapa Tıp Fakültesinde okuyarak başarılı bir hekim olduğunu belirten Kaya, "Buranın güzel evlatları, en güzel şekilde eğitim alacaklar. Biz Hakkari ve ilçelerinde çocuklarımıza eksiksiz şekilde hizmet veriyoruz. Bugün Hakkari'nin çocukları geleceğe umutla bakıyor. Niçin? Çünkü hepsi okuyacak, hepsi buraya, bu kente, bu bölgeye, bu coğrafyaya, bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler" ifadelerini kullandı.

Hiçbir annenin evladının dağa gitmesini istemediğini kaydeden Kaya, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturan anneler, evlatları geri dönsün diye ağlıyor. Hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. İnanıyorum ki her kadın evladı okusun, meslek sahibi olsun, yanında, yakınında olsun ister. Biz Diyarbakır analarının yanındayız, bu ülkenin kadınlarının yanındayız. Müslümanı, Türkü, Kürdü, Arabı birbirine kırdıran zihniyete karşı duracak olan, inanıyorum ki bu coğrafyada kadınlardır. Bu bölgede yıllarca terör örgütü ne yaptı? Öğretmenleri vurdu. Şehit Aybüke öğretmenimizi, Necmettin Yılmaz kardeşimi ve tüm şehit öğretmenlerimiz rahmetle anıyorum. Terör örgütü niçin uzun süre öğretmenleri öldürdü, kaçırdı? Çünkü öğretmenler burada kalmasın, evlatlarımız okumasın istediler. Okumayan, cahil olan, işsiz olan bir çocuk ne olur? 'Onu kolay kandırırız' diye düşündüler. İşte biz şimdi devlet olarak bu bölgede eğitim sisteminde güçlüyüz, evlatlarımız okuyor."

Kandemir ve Kaya'nın bugün ise Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'
25 Kasım 2019 13:08		 Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor
25 Kasım 2019 13:04
CHP'den İnce'ye: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!
25 Kasım 2019 13:00		 MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı
25 Kasım 2019 12:47
Eski vekil HDP'ye 'hizipçi bir grubun güdümüne girdi' diyerek istifa etti
25 Kasım 2019 12:21		 Murat Kelkitlioğlu, Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!
25 Kasım 2019 12:03
Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı
25 Kasım 2019 11:24		 Erbaş'tan 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' mesajı
25 Kasım 2019 10:37
Kılıçdaroğlu, 'doğrudur' ile neyi kastettiğini açıkladı
25 Kasım 2019 10:30		 İçişleri Bakanı Soylu, deprem toplanma alanı sayısını açıkladı
25 Kasım 2019 10:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:10 - Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı13:08 - 'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'13:04 - Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor13:04 - YÖK'ten sınavsız alan değişikliği önerisi13:00 - CHP'den İnce'ye: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden farkındalık yürüyüşü12:47 - MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı12:34 - Araştırma görevlisi alımlarında anabilim dalı sorunu devam ediyor!
12:21 - FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi12:21 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı12:21 - Eski vekil HDP'ye 'hizipçi bir grubun güdümüne girdi' diyerek istifa etti12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Murat Kelkitlioğlu, Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!11:59 - Adalet Bakanı ihraç edilen hakim savcı sayısını açıkladı11:59 - Yemek yemeyen 14 yaşındaki eylül sadece polis müdürünün elinden yiyor11:55 - Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
Banka masraflarına fren geliyor
Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
Kılıçdaroğlu, 'doğrudur' ile neyi kastettiğini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
şu an çalan şarkı 3
doğum borçlanması 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
hereke halısı 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam