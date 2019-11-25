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Vatandaşlara indirim uyarısı: Görselleri ile bakanlığa bildirin

Çeşitli isimlerle anılan indirim günlerine ilişkin Ticaret Bakanlığından uyarı geldi. Çok sayıda şikayet üzerine bakanlıktan yapılan açıklamada yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu, indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte bakanlığa bildirmesi istenirken, yapılacak incelemeler sonrasında gerekli idari işlemlerin yapılacağı da vurgulandı.
 25 Kasım 2019 10:20
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Vatandaşlara indirim uyarısı: Görselleri ile bakanlığa bildirin

Ticaret Bakanlığı, çeşitli indirimler yapılarak "Efsane Cuma" ve çeşitli isimle anılan gün için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bakanlık açıklamasında vatandaşlara uyarılar yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde pek çok ürün çeşidinde yüzde 60, yüzde 70'lere varan indirimlerin yapıldığı iddia edilen 'Efsane Cuma İndirimleri' ve benzeri isimlerle adlandırılan alışveriş kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de firmalar tarafından sıklıkla tercih edilen bir pazarlama stratejisi haline gelmiştir. Tüketicilerin talep ettikleri ürünleri en uygun fiyattan almak istemeleri onlar açısından son derece doğal bir durumdur.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Ancak, firmalar tarafından satış miktarlarını arttırmak amacıyla sıklıkla kullanılan bu ve benzeri kampanyalar hakkında; zaman zaman Bakanlığımıza, belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı, kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı yönünde şikayetler ulaşmaktadır.

BAKANLIĞA BİLDİRİN

Bu kapsamda, tüketicilerimizin çoğunlukla mesafeli satış (e-ticaret) yöntemini kullanarak katıldığı "Efsane Cuma" ve benzeri kampanyalar aracılığıyla aldatılıp yanıltılmaması ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması açısından, kamuoyuna uyarıcı bilgiler verilmesinde fayda görülmektedir. Bununla birlikte, yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu, indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte, Bakanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir. Gerek dürüst ve adil bir ticari ortamın tesis edilmesi gerekse tüketicilerin menfaatlerinin korunması açısından yanıltıcı indirim kampanyası yapan satıcılar hakkında Bakanlığımızca gerekli tüm idari işlemler uygulanacaktır."

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinilen açıklamada, "Özellikle mesafeli yöntemle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilmeli, internet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarında yapılan yorumlar incelenerek önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunmalıdır. Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi gibi işlemler oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir.

GÜVENLİK SERTİFİKALI KANALLARDAN ALIŞVERİŞ YAPIN

Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin 'SSL sertifikalı' veya '3D güvenli' ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir.

Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapılmaması da karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önleyecektir.

Tüketicilerimiz firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 TL ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurmalıdır" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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