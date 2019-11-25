1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 soruda Emlak Vergisi

Emlak Vergisi son ödeme tarihi yaklaşıyor. Emlak Vergisi'nin son ödeme günü ne zaman? Gecikme faizi ne kadar uygulanıyor? Bu gibi soruların cevabı haberimizde...
 25 Kasım 2019 10:24
Yazdır
5 soruda Emlak Vergisi

1) EMLAK VERGİSİ'NİN SON ÖDEME TARİHİ NE?

Emlak Vergisi'nin ikinci taksidinin ödemesinde son tarih 30 Kasım. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

2) EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİYOR?

Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.

3) EMLAK VERGİSİ'Nİ KİMLER ÖDEMEYECEK?

Küçük, "Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde Emlak Vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır Emlak Vergisi uygulanır" dedi.

4) EMLAK VERGİSİ'NDE GECİKME CEZASI NE KADAR?

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise, konut, dükkan, ofis, arsa ve arazi gibi taşınmazlara sahip olanların ödemek zorunda olduğu Emlak Vergisi'ni zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 2 gecikme cezası uygulandığını söyledi.

Emlak Vergisi muafiyeti şartı taşıyanların belediyeye dilekçe vermeleri gerektiğine işaret eden Kolçak, aksi takdirde Emlak Vergisi'nin tahakkuk edeceğini anlattı. Kolçak, muafiyet şartlarını taşıyanların geriye dönük 5 yıl için düzeltme yapabildiğini ve varsa ödenen verginin iadesini belediyeden talep edebileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli olan eşlerden her ikisinin de bir evi varda bunlardan birinde oturuyor diğerinden kira geliri alıyorlarsa ancak bir konut için sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden faydalanabilirler. Emekli sahip olduğu tek konutu kiraya verip kızı veya oğlunun evinde oturursa yine Emlak Vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ayrıca yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evlerde emlak vergi muafiyetinden yararlanamaz. Evin sürekli ikametgah olarak kullanılıyor olması lazım."

5) YENİ EV ALANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

Kolçak, bu yıl gayrimenkul alanların Emlak Vergisi ödemeyeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene gayrimenkul satın alanlar 2020'de Emlak Vergisi ödemeye başlayacak. Ancak belediyeye bu sene bildirim yapmak gerekiyor. Emlak vergi ödemeleri ilgili belediye veznelerinden, e-Devlet üzerinden, PTT veya belediyelerin kendi web siteleri üzerinden banka kartlarıyla anlaşmalı banka hesaplarına ödenebilir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Konut alım satımından kritik tarih!
25 Kasım 2019 10:23		 KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim
24 Kasım 2019 11:31
Tapudan aldım 59, eve geldim 54 metrekare
23 Kasım 2019 09:30		 Konut satışında en fazla artış Mardin, Muğla ve Muş'ta yaşandı
22 Kasım 2019 10:46
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak
22 Kasım 2019 09:36		 Gayrimenkul alımında vatandaşa ek yük çıkmayacak
22 Kasım 2019 07:31
Yabancıya konut satışında rekor artış
21 Kasım 2019 19:41		 Hazinenin borcu 1 trilyon 260,7 milyar lira oldu
20 Kasım 2019 17:43
Vergi rekortmenleri listesine 'finans sektörü' damga vurdu
20 Kasım 2019 14:31		 3 ayda her gün 1.547 ev satıldı
19 Kasım 2019 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:10 - Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı13:08 - 'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'13:04 - Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor13:04 - YÖK'ten sınavsız alan değişikliği önerisi13:00 - CHP'den İnce'ye: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden farkındalık yürüyüşü12:47 - MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı12:34 - Araştırma görevlisi alımlarında anabilim dalı sorunu devam ediyor!
12:21 - FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi12:21 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı12:21 - Eski vekil HDP'ye 'hizipçi bir grubun güdümüne girdi' diyerek istifa etti12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Murat Kelkitlioğlu, Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!11:59 - Adalet Bakanı ihraç edilen hakim savcı sayısını açıkladı11:59 - Yemek yemeyen 14 yaşındaki eylül sadece polis müdürünün elinden yiyor11:55 - Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
Banka masraflarına fren geliyor
Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
Kılıçdaroğlu, 'doğrudur' ile neyi kastettiğini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the irishman 1
hereke halısı 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
ekrem imamoğlu 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
şu an çalan şarkı 3
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam