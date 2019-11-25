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Konut alım satımından kritik tarih!

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım hatta kiralama yapılamayacak. Bu durumu gören birçok firma da binalara broşür dağıtıp, fiyat teklifi sunuyor. Ancak daralan zamanı fırsat bilip, fiyatı fahiş artıran var. İyi araştırın.
 25 Kasım 2019 10:23
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Konut alım satımından kritik tarih!

Türkiye'deki 9 milyon binanın yıl sonuna kadar 'Enerji Kimlik Belgesi' (EKB) alması gerekiyor. Ancak şu ana kadar sadece 936 bin 726 bina enerji kimlik belgesi aldı ve zaman daralıyor. Belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni binalar ise ruhsat alamayacak.

'İndirimli teklif'

Belge almak için son 37 güne girilmesi, firmaları da harekete geçirdi. Birçok firma binalara broşür dağıtarak hem son tarihi hatırlatıyor hem de 'indirimli' olduğunu iddia ettikleri fiyatlar sunuyor. Ancak fiyatları birkaç firma ile karşılaştırın, son günlere girilmesini fırsat bilenler yüksek fiyat çekebilir. Ayrıca firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkili olup olmadığını öğrenin.

Daire başı 50 lira

Peki, belge almanın maliyeti nedir? Fiyat, binanın toplam inşaat alanı, binadaki daire sayısı, toplu konutlardaki bina adedi ve mimari açıdan benzerliğe göre değişiyor. Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) paylaştığı rakamlara göre, konut binalarında belge almanın maliyeti, daire başına 50-100 lira arasında değişiyor. Ticari yapılarda ise maliyet metrekare başına 30-40 kuruş ile 1 lira arasında yer alıyor.

Girişe asın

Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası bina sahibi ve yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

7 kategorisi var

Enerji Kimlik Belgesi ile binalar A'dan G'ye kadar sınıflandırılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

Yalıtım zorunlu mu?

Kamuoyunda Enerji Kimlik Belgesi denilince 'ısı yalıtımı yapılması da zorunlu' gibi bir algı var. Ancak mevcut binalarda böyle bir zorunluluk yok. Mevcut binalar A sınıfından G sınıfına kadar bütün sonuçları elde edebilir, yalıtım şart değil. Ancak yaptırılmasında fayda var. Yalıtım yapılması binanın enerji tasarrufunu artırıp, doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltabilir. Mevcut binaların yalıtım yenilenmesi denildiğinde, daire başına 7-9 bin lira arasında maliyet var. Mantolomanın (dış cephe) ortalama metrekaresi ise 120-150 lira arasında değişiyor.

Nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Enerji Kimlik Belgesi'nde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan, düzenleyen kuruluş sorumludur. Belge almak için mimari proje, ısı yalıtım raporu, mekanik proje, elektrik projesi ve yapı ruhsatı gerekiyor.

Yeni binaya C sınıfı şart

Mevcut binalarda ısı yalıtımı şart değil ancak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olması gerekiyor. Yani inşa edilirken ısı yalıtımı standartlarına uygun olarak tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni binalar ruhsat alamıyor.

En çok konutta tüketiliyor

Türkiye'nin kullandığı enerjinin yüzde 70'ini milyarlarca dolar ödeyerek ithal ettiğini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Şu anda binalar, sanayiden daha fazla enerji tüketiyor. Binalar yüzde 32, sanayi yüzde 30 seviyesinde" dedi.
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