LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
|25 Kasım 2019 11:05
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mesleki eğitimde, 4 alanda yaşanan önemli değişim
25 Kasım 2019 00:11
|İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
24 Kasım 2019 10:35
|'58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27
|MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi
23 Kasım 2019 11:36
|MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
22 Kasım 2019 20:51
|RAM açılışında nüfus şartı değişti
22 Kasım 2019 09:17
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
21 Kasım 2019 17:07
|MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor
21 Kasım 2019 11:27
|Öğretmen köyünü anlattı, MEB'in yarışmasında birinci oldu
20 Kasım 2019 15:43
|BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
20 Kasım 2019 15:17