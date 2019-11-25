1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.
 25 Kasım 2019 11:05
Yazdır
LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak merkezi sınava yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerde örnek sorulara yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mesleki eğitimde, 4 alanda yaşanan önemli değişim
25 Kasım 2019 00:11		 İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
24 Kasım 2019 10:35
'58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27		 MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi
23 Kasım 2019 11:36
MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
22 Kasım 2019 20:51		 RAM açılışında nüfus şartı değişti
22 Kasım 2019 09:17
Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
21 Kasım 2019 17:07		 MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor
21 Kasım 2019 11:27
Öğretmen köyünü anlattı, MEB'in yarışmasında birinci oldu
20 Kasım 2019 15:43		 BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
20 Kasım 2019 15:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:12 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:10 - Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı13:08 - 'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'13:04 - Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor13:04 - YÖK'ten sınavsız alan değişikliği önerisi13:00 - CHP'den İnce'ye: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!12:58 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden farkındalık yürüyüşü12:47 - MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı12:34 - Araştırma görevlisi alımlarında anabilim dalı sorunu devam ediyor!
12:21 - FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi12:21 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı12:21 - Eski vekil HDP'ye 'hizipçi bir grubun güdümüne girdi' diyerek istifa etti12:05 - Gün ortası döviz fiyatları12:03 - Murat Kelkitlioğlu, Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!11:59 - Adalet Bakanı ihraç edilen hakim savcı sayısını açıkladı11:59 - Yemek yemeyen 14 yaşındaki eylül sadece polis müdürünün elinden yiyor11:55 - Marmaray'da ücret iadesi almayı unutmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
Banka masraflarına fren geliyor
Vali'den öğretmenlere Barcelona çekilişi
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
FETÖ'nün 2 milyon dijital incelemesi 2020'de tamamlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Emekli maaslarinin hayat sürdürülebilir seviyelere çıkarılması 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
doğum borçlanması 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
26.11.2019 galatasaray vs c.brugge maci 1
the irishman 1
Yaşar büyükanıt 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Personel Alım İlanı
Kütahya Şaphane SYDV Personel Alım İlanı
Bingöl Karlıova SYDV Personel Alım İlanı
Bulanık Belediyesi 7 İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 işçi alacak
Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı 30 Mütercim Alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam