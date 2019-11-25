Gram altın 268 lira seviyelerinde
|25 Kasım 2019 11:10
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Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 267,6 lira seviyesinde seyrediyor.
Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 268,6 liradan tamamladı.
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 267,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 436 lira, Cumhuriyet altını da 1.785 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.458,8 dolar seviyesinde seyrediyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde Çin tarafından yapılan olumlu açıklamaların risk iştahını artırdığını belirtti.
Hong Kong'taki seçimlerde demokrasi savunucularının galip geldiğini vurgulayan analistler, ortaya çıkan yeni durumunun jeopolitik risklerin azalmasında rol oynayabileceğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusla aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat endeksi verileriyle, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyleyen analistler, gram altında ise 265 liranın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
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