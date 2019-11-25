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Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Personel seçiminde uyguladıkları sınav sistemine ilişkin bilgi vererek, adayların iyi bir sağlık kontrol sürecinden geçirildiğini ve dijital ortamda ölçümlerin yapıldığını Fiziki yeterlilik sınavının da fotoselli parkurda kamera kaydı altında yapıldığını söyledi.
 25 Kasım 2019 11:09
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Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı

- Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, emniyet teşkilatının 5 yılda yeniden ayağa kalktığını ve yenilendiğini bildirdi.

Çolak, Antalya'da katıldığı 4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademinin temel görevinin polis memurları ve amirleri yetiştirmek olduğunu, bunlara son iki yıldır bekçilerin de eklendiğini söyledi.

Göreve geldikleri 2014'ten bu yana Polis Akademisini aslına uygun şekilde yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Çolak, "5 yılda sayı olarak muazzam bir iş yapıldı. 15 binin üzerinde komiser yardımcısı yetiştirip sisteme dahil ettik. Bu rakam mevcut, sahada görev yapan amir sınıfının dörtte üçüne tekabül ediyor." dedi.

Çolak, 91 bin polis memurunu mezun ettiklerini, 7 bininin de eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Emniyet teşkilatına dahil olan bu memurların toplam polis memuru sayısının üçte birinden fazlasına tekabül ettiğine dikkati çeken Çolak, "10 bin de bekçi yetiştirdik. 5 yılda emniyet teşkilatı yeniden ayağa kalktı, yenilendi. Bu kadar kısa sürede böyle bir başarının dünyada başka örneği yok." ifadelerini kullandı.

Nitelik konusuna da büyük önem verdiklerini anlatan Çolak, iç güvenlikle ilgili 3 yıllık verilerde çok ciddi iyileşme olduğunu, özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 40'ları geçen düşüş yaşandığını belirtti.

Bu tablonun, mesleği hak eden kaliteli adayların seçildiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Çolak, "Kaliteli adayları seçmişiz ve kaliteli eğitimler vermişiz ki bu başarı ortaya çıktı. Emniyet teşkilatı gibi bir yapının, sahada görev yapan amirinin çoğunluğunu değiştirirken burada bir 'sallanma' beklenir ama tam tersi oldu. Genç arkadaş, tecrübeli ağabeyleri ve ablalarıyla iyi bir sinerji ortaya çıkardı." diye konuştu.

- "Üniversite mezunu 7 bin polis memuru alacağız"

Polis memuru alımlarına gelecek yıl da devam edecekleri bilgisini veren Çolak, 500 özel harekat kadın memur adayının alım sürecinde olduklarını aktardı.

Yakın zamanda alım sürecini tamamlayacaklarına işaret eden Çolak, şöyle devam etti:

"Üniversite mezunu 7 bin polis memuru alacağız. 2 bin komiser yardımcısının alım sürecindeyiz, 8 bin de bekçi alınacak. Bunları 2020'nin sonunda mezun edeceğiz. Bu rakamlarla 6 yılda 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirip teşkilatın saflarına katmış olacağız."

Polislik sınavlarına büyük ilgi olduğuna değinen Çolak, son 5 yılda 1,5 milyonun üzerinde adayı sınava aldıklarına dikkati çekti.

Çolak, personel seçiminde uyguladıkları sınav sistemine ilişkin de bilgi vererek, adayların iyi bir sağlık kontrol sürecinden geçirildiğini ve dijital ortamda ölçümlerin yapıldığını vurguladı.

Fiziki yeterlilik sınavının fotoselli parkurda kamera kaydı altında yapıldığını anlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Herkesin içine sinen, devlete yönelik adalet duygusunu güçlendiren bir sistemimiz var. Sınavlarda herhangi bir şaibe yok. Rutin alım sürecinden sonra güvenlik tahkikatları yapılıyor. Türkiye'nin her yerinden, her bölgesinden yeni polis memurları, amirleri olduğunu görürsünüz. Toplumun her kesiminden olduğunu görürsünüz. Polisin yüzü de tavrı da davranışı da çok ciddi bir değişim gösteriyor. Aldığımız bütün bu kişilerin yüzde 90'ı üniversite mezunu. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından mesleğe uygun olanlarını seçiyoruz. Bu da otomatik olarak başarıyı getiriyor."
Anadolu Ajansı
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