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AÖF 'Açıköğretim Sistemi'nin dijital dönüşümü'nde örnek oluyor

Videolu konu anlatımından oyunlara, testlerden soru çözüm platformlarına 16 farklı dijital materyalle eğitim hizmeti sunulan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yurt dışındaki pek çok üniversiteden talep geliyor
 25 Kasım 2019 11:15
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AÖF 'Açıköğretim Sistemi'nin dijital dönüşümü'nde örnek oluyor

- Anadolu Üniversitesinin (AÜ) videolu konu anlatımından oyunlara, testlerden soru çözüm platformlarına 16 farklı dijital materyalle eğitim hizmeti sunduğu Açıköğretim Sistemi, yurt dışındaki pek çok üniversiteye örnek oluyor.

Bünyesinde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri yer alan AÜ Açıköğretim Sistemi, 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla 1 milyon 49 bin 227 öğrenci sayısına ulaştı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte bir üniversiteyi bitirmiş ya da lisans eğitimine devam eden kişilerin de bilgilerini güncellemek, entelektüel bilgilerini artırmak, geçmişte okuyamadığı bir bölümde öğrenim görmek için İkinci Üniversite Programı'nı tercih ettiğini söyledi.

Açıköğretim Sistemi kapsamındaki 454 bin öğrencinin, İkinci Üniversite Programı'nda öğrenim gördüğünü belirten Çomaklı, şöyle devam etti:

"Açıköğretim sistemimizde polisten akademisyene, bürokrattan ev hanımına kadar pek çok farklı meslek grubundan vatandaşımız yer alıyor. AÜ'nün Açıköğretim Sistemi, Kanada, Çin, İran, Hindistan, Pakistan, İngiltere, İtalya, ABD gibi ülkelerde 40 yıllık tecrübesiyle saygın bir yere sahip. Şu anda dijital teknolojinin Türkiye'de öncü kurumuyuz. İnsanları dört duvar arasına sokup eğitim verme imkanı gittikçe azaldığı için üniversiteyi kişilerin ayağına getiriyoruz. Türkiye adeta bizim kampüsümüz oldu. Dünyada 20'den fazla ülkede öğrencilere hizmet veriyoruz. Dünyanın en önemli üniversiteleri bizim partnerimiz."

- "Dijital dünyada 'sınıf' kavramı yok"

Öğrencilerini dijital materyallerle geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, Açıköğretim'de dijital ortamdaki 16 farklı materyalle öğrenim hizmeti sunduklarını aktardı.

Örgün öğretimde sadece bir-iki kitap ve testler kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, şunları kaydetti:

"Açıköğretim'de videodan oyunlara, testlerden soru çözüm platformlarına kadar pek çok eleman bulunuyor. Kanada'dan bir üniversite heyeti, dijital eğitim konusunda bizimle anlaşma yapmak için gelecek. Hindistan ve Pakistan ile görüşmelerimiz sürüyor. Aynı zamanda İslami İşbirliği Teşkilatı içindeki sanal üniversiteler ağının öncü eğitim kurumuyuz. Dijital üniversite konusunda Çin'e davet edilen tek üniversiteyiz. 'Anadolu 5.0' diye tabir ettiğimiz eğitim sistemini öngörüyoruz. Gelecek, Anadolu 5.0'da. Dijital dünyada 'sınıf' kavramı yok."

Prof. Dr. Çomaklı, üniversitesinin "yaşam boyu öğrenme" prensibinin bulunduğuna işaret ederek, bir kişinin aldığı eğitimin ardından sadece tek alanda hayatını devam ettirmesini istemediklerini dile getirdi.

Açıköğretim sayesinde bir mühendise sosyoloji, tarih, havacılık yönetimi, emlakçılık, gastronomi, ilahiyat eğitimi imkanı sunduklarına dikkati çeken Çomaklı, "Bir kişi, öğrenmek istediği mesleği bizden yaşam boyunca temin edebilir. Öğrenmenin yaşı yok. Eğitim hayatındaki 'keşke' kelimesini ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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