Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı
Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce, ''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır'' dedi
|25 Kasım 2019 11:24
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Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan 'Erdoğan ile görüşen CHP'li' iddiası ile ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. İnce, ''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır'' dedi.
Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır.
O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar.''
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