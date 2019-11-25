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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı program esnasında rahatsızlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş, program esnasında rahatsızlandı - ANKARA
 25 Kasım 2019 11:30
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı program esnasında rahatsızlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş, program esnasında rahatsızlandı

Anadolu Ajansı
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