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UBER gitti, taksi ciroları % 25 arttı

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin mahkemece durdurulması ve korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetimlerin artırılması taksici esnafını sevindirdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan son taksi zammının da etkisiyle, son 3 ayda günlük taksi hasılatlarının yaklaşık yüzde 25 arttığını söyledi
 25 Kasım 2019 11:44
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UBER gitti, taksi ciroları % 25 arttı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan son taksimetre zammının da etkisiyle, son 3 ayda günlük taksi hasılatlarının yaklaşık yüzde 25 arttığını açıkladı.

İstanbul'da korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik hayata geçen uygulamalar, İstanbul'daki taksici esnafının yüzünü güldürdü. Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulması ve korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetimlerin artırılması sonucunda taksi gelirlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

TAKSİCİ ESNAFININ GELİRİ ARTTI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, geçtiğimiz aylarda taksi ücretlerinde yapılan düzeltmeden sonra, korsan taşımacılığa yönelik uygulamaların da taksici esnafının gelirlerini artırdığını ifade ederken, "Haklı mücadelenin bağımsız yargı tarafından tescil edilmesi, sektördeki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bunun olumlu etkisini tüm sektörde görmeye başladık. Bunun yanı sıra, özellikle bazı mahallelerde karşılaştığımız korsan taşımacılık uygulamalarına karşı da harekete geçildi. Bu yöndeki denetimlerin de son dönemde arttığını görüyoruz" dedi.

ÖNCE AZALMA SONRA ARTIŞ

Tüm bu uygulamaların, İstanbul'da işini hakkıyla yapan taksici esnafının yüzünü güldürdüğünü söyleyen Eyüp Aksu, "Yaptığımız araştırmalarda son birkaç aydır yolcu memnuniyetinin de yükseliş trendine girdiğini gördük. Yapılan fiyat düzeltmesinin hemen ardından yolcuların taksi kullanımında bir miktar azalma görmüştük. Şimdi ise eski seviyelerin üzerine çıktık. Tabii bu taksici esnafımızın gelirlerini de artırdı. 3 ay öncesiyle karşılaştırdığımızda taksilerin günlük hasılatı yüzde 25 artmış durumda" dedi.

44 BİN SÜRÜCÜ ARTIK SGK'LI

Başkan Aksu, yaptıkları denetim ve çalışmalar sonucunda SGK'sız çalışan şoförün de kalmadığını vurgulayarak, "Her şeyi kanuna ve yönetmeliklere uygun yapıyoruz. İBB'ye kayıtlı 44 bin şoförümüzün tamamına yakını uzun uğraşlarımız sonrası SGK'lı hale geldi. Belediyemizden izin almayan, kart almayan şoför çalışamaz, çalışamıyor. Bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ayrıca destekleri için teşekkür ederiz." dedi.
NTV
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