Tarih öğrencilerinden Uğur Dündar'a cevap

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, 20 Kasım'da yazdığı yazıda, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin, haksız yere bir tarih bölümü akademisyenini işten attığını dile getirmişti.

Uğur Dündar, akademisyenin öğrenci aşığı olduğunu, sırf görüşünden dolayı işten atıldığını söylemişti. Akademisyene sırf görüşlerinden dolayı iki defa kademe ilerleme, 2 defa da maaş kesme cezası verildiğini dile getirmişti.

Dündar, akademisyenin işten atılmasının en büyük nedeninin solcu, demokrat, alevi ve atatürkçü kimliğinden dolayı olduğunu vurgulamıştı.

Konuyla ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih bölümünde okuyan öğrenciler, Uğur Dündar'ın ilgili yazısına cevap yazdı.

İşte Memurlar.net whatsapp hattına gönderilen cevap metni

Sevgili ve pırıl pırıl öğrencim Semih'ten Uğur Dündar'a çok güzel bir cevap...

Semih Parlak

Vah Uğur Dündar vah...

Hiçbir şey bilmeden uydurduğun bu yazıya vah...

Ak Parti'ye çakmak ve güya solculuk satmak için bu işlere girmeye değer miydi ?

60 senelik kariyerine laf söyletmeye değer miydi ?

Sana bu bilgileri kim verdi Uğur Dündar, ya da bu sipariş yazıyı kim yazdırdı ?

Dur ben sana anlatayım şu yazdığın Ölü Ozan'ı:

Maç izlerken kahvehanede beyin kanaması geçirip, uyanır uyanmaz "Aha bu çocuklar bana beyin kanaması geçirtti" diye bize soruşturma açtıran Ölü Ozan bu.

Okuldaki herkes tarafından adam öldürmeye teşebbüs etmişiz gibi görülmemize sebep olan Ölü Ozan bu.

Soruşturmayı açan ve ilk kez orada tanıştığım sevgili Gülmira Hocam bana "Evladım, bu ilginç bir soruşturma yani ilk kez böyle bir şey duydum" demişti de aklamıştı beni.

Sadece 2 sene önce, apaçık suç olmasına rağmen, bir öğrencinin transkribini alıp "Siz bu çocuğu nasıl bırakmazsınız" diye hocaların odasını basan kahraman bu!

Yönetim Kurulu Toplantısında "Bu çocuğun Yüksek Lisans Tezini alan şerefsizdir" diyerek, not ortalaması 4.98 olan pırıl pırıl bir öğrencinin Anayasal hakkını elinden alan pek ilerici ve çağdaş kişi bu!

Devam edeyim mi Uğur Dündar daha kendime sıra gelmedi.

Bu adam yarattığı o korkuyla kelimenin tam anlamıyla okulda TERÖR estirmiştir. (Kendisi çok ama çok azıcık Fransızca bilir, "terör" kelimesinin ne olduğunu anlayacaktır.)

Geldim geldim azıcık bekle:

Herkes gibi girdiğim ve dolu kağıt verip dersten rahat rahat geçmeyi beklediğim bir sınavın notunu girmeyip, sisteme SINAVA GİRMEDİ yazarak okulumu 1 sene uzatan herif bu!

Beni rektörlük kapılarında ağaç eden şahıs bu!

Öğrencilere OROSPU ÇOCUĞU diyen akademisyen bu! (Bütün fakülte personeli ve o kaypak 3 maymun kankaları da bunlara şahittir)

Vah Uğur Dündar vah... Sana kim verdi bu bilgileri vah...

Yok Aleviymiş de yok solcuymuş da... Gören de bu zat-ı muhteremi Nazım Hikmet falan zanneder.

Daha dur Uğur Dündar sınıfın içine gelmedim.

Hazır mısın ? Hah şimdi oradayım.

Bak bu "ilerici ve sürekli engellenen" bilim insanı var ya Uğur Dündar;

Sırf sakallı ve cüppeli olduğu için devamlı küçümseyip, ağzına sakız ettiği bir öğrencinin, ufacık bir muhalefeti karşısında "Bu çocuk tek cümle ederse tüm sınıf dersten kalacak" diye sınıfa gaz vererek linç girişiminde bulundurmuş bir şahıstır.

Ya işte engellenmese neler yapacaktı da hep önünü kestiler :)

Daha duuur. Devam ediyorum. Benim içeride tam 3 tane dersim varken susmamışım, herhalde senin bu zırvalarına da bir cevap vereceğim Sayın Dündar.

Derste tek bir şey anlatmayıp, sınıftaki en az 60 kişinin devamlı moralini ve motivasyonunu bozan, "sizden bir şey olmaz, daha şunu bilmiyorsunuz" diye sürekli olarak korkutan mağdur(!) bu.

Mağdurum da mağdurum oyununu ne güzel yemişsin sayın 80 yaşındaki tecrübeli GAZETECİ UĞUR DÜNDAR !

Bak ben 23 24 yaşındaki gencecik insanların okulun kantininde hüngür hüngür ağladığını biliyorum "Bizi bırakacakmış" diye.

Sen bu "ezilen halkın yanındaki alemdar solcu HOCA" dolmasını başkasına yutturursun ama ben yemem!

Sınıftaydık değil mi ?

Sınavlarda güya ezberci sisteme karşı olduğu için "Vay efendim Freudyen felsefenin Kant olumlaması hakkındaki Braudelci yaklaşımın, modern Siyasal Düşünceler Tarihine etkilerini, Analles Ekolü çerçevesinde değerlendirin" falan gibi abuk sabuk sorular sorup herkese 20 30 veren de kendisidir. Nasıl bir aşağılık kompleksiyse artık, cebinde 20 lira olan genç insanlardan çıkarırdı hırsını "matrut akademisyenimiz" !

Yani senin anlayacağın bin dereden su getirip "duruşunu ve ilkelerini" övdüğün adam, muhaliflikten falan kovulmamıştır Uğur Dündar.

Çok muhalifse Barış Bildirgesine imza atsaydı da görseydik şu mangalda kül bırakmayan muhalifi :)

Ama pardon gerçekten muhalif olup bunu yapan ve gerçekten de bu yüzden işsiz kalan akademisyenler var, şu an hastane kantinlerini işletiyorlar. Gidip çay içmek ister misin ? Sana 1 lira!

Sen böyle tatlı su solcusu, kiyafetsiz muhterisleri yazarsın, biz de yutmayız.

Zaten yutmadığımız için bizi sevmediler, Türkiye'de bir şeyleri anlarsan cezalandırılırsın. Bu hep böyledir ve biz tüm kara sıfatları üstümüze alıyoruz bu yüzden.

Bu adam APİKAM'dan kovuldu, Chp'den kovuldu, şimdi de okuldan kovuldu. Tesadüf mü?

Velhasıl: Bu bahsettiğin kişi kendini zorla kovdurtmuştur. Su testisini geçtim, kendisi züccaciye dükkanındaki fil gibiydi ve artık "dükkan sahibi devlet" olaya el koydu. Türkiye gibi 3.sınıf bir Avrupa ülkesi olmaktan, hızla 8.sınıf bir Ortadoğu ülkesi olma yoluna giden ülkelerde de böyle Ahbap-Çavuş ilişkileriyle 15 sene hocalık yaptı. Fazla abartmaya gerek yok.

Biz 2 sene önceki mücadelemizi, bizden sonra gelecek gencecik öğrenciler için vermiştik.

Çok salladık ama yıkamadık. Dönemin Rektör Yardımcısı Prof Dr Ayşe Okur "Bu anlattıklarınızın tek bir tanesini belgeleyin, onların kafalarını nasıl koparıyorum izleyin!" demişti. İnsanlar korkudan, hiçbir yere imza atmadıkları için bizim sözlerimiz havada kalmıştı.

Şimdi artık binlerce şikayeti dikkate alan "mekanın sahibi", demir bir yumruk indirmiş.

Birkaç kişi özelden bana tebrik mesajı atmış, cidden sevinmedim. Umurumda da değil zaten, işime gücüme bakıyorum.

Ama bu berbat yazıya cevap hakkı doğdu ve oturup yazdım.

Bak bu yukarıdakilere 2012-2018 arası Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümündeki bütün öğrenciler, bütün hocalar ve Dekanlar şahittir.

Tamam mı Uğur Bey?

Ellerinden öperim.

Not: Bu adamın bir de yamağı vardı, hani şu Vikipedi olmasa ders anlatamayacak, torpil sayesinde ödül mödül alan hanım kişisi. Neydi onun adı yahu hatırlayan var mı ?

Hah işte onun Öğretmenler Gününü kutlarım