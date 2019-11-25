Adalet Bakanı ihraç edilen hakim savcı sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Gül: 15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır.
|25 Kasım 2019 11:59
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