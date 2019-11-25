Murat Kelkitlioğlu, Talat Atilla'nın CHP'li kaynağını açıkladı!
|25 Kasım 2019 12:03
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CHP, Muharrem İnce, Rahmi Turan, Talat Atilla dörtgeninde karşılıklı atışmalar devam ederken bir başka gazeteci Murat Kelkitlioğlu'ndan çok konuşulacak bir iddia geldi. Kelkitlioğlu Beştepe'deki görüşme iddiasıyla ilgili şok bilgileri "CHP'deki çetenin başkanlık yarışı" başlığıyla köşesine taşıdı.
Talat Atilla'nın haber kaynağını açıkladı
Kelkitlioğlu Talat Atilla'nın ''medya derimi yüzse...Mahkemeler müebbet verse...Bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım'' dediği haber kaynağını açıkladı. Kelkitlioğlu, CHP'yi karıştıran iddiayla ilgili detayları ve Kemal Kılıçdaroğlu'na o bilgiyi Tuncay Özkan'ın götürdüğünü açıkladı.İşte Kelkitlioğlu'nun o yazısı:
Bilgiyi götüren isim Tuncay Özkan
Şimdi gelin bu işin perde arkasını sizlere anlatayım. Benim anlatacaklarım da CHP içindeki bir kaynağa dayanıyor. Rahmi Turan'a verilen bilgi önce Uğur Dündar'a gidiyor. Bilgiyi götüren isim ise, şimdi sıkı durun, Tuncay Özkan. Yılların duayen gazetecisi Dündar, Özkan'ın getirdiği bilginin teyide muhtaç olduğunu söyleyerek yazmayı reddediyor.
Özkan pes etmiyor ve yeni bir adres arıyor
Ancak Özkan pes etmiyor ve yeni bir adres arıyor. Bu kez Rahmi Turan ile arasının iyi olduğunu bildiği Talat Atilla'ya gidiyor ve bilgiyi paylaşıyor. Sonrası malum. Atilla, Rahmi Turan'la konuşuyor ve Turan da köşesinde bu yalan bilgiyi yazıyor.
Planı tıkır tıkır işliyor
Bu gelişmenin ardından da durmuyor Özkan. Bu kez de gece yarısı İsmail Küçükkaya'yı arayarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sabah programa çıkmak istediğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ve Özkan'ın planı buraya kadar tıkır tıkır işliyor. Ancak sonrası malum. Yalan birkaç gün sonra patlak veriyor.
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