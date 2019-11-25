Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
|25 Kasım 2019 12:21
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren, hücre evlerinde gizlenen firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda biri eski komiser 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bir miktar paraya el konuldu.
Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüte müzahir Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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