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Yemek yemeyen 14 yaşındaki eylül sadece polis müdürünün elinden yiyor

Adana'da dans ederken çapraz bağları koptuğundan uzun süredir dans edemediği için psikolojisi bozulup hiç yemek yemeyen 14 yaşındaki Eylül Kaçar, sadece polis müdürünün elinden yemek yiyerek hayata tutundu
 25 Kasım 2019 11:59
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Yemek yemeyen 14 yaşındaki eylül sadece polis müdürünün elinden yiyor

- Adana'da dans ederken çapraz bağları koptuğundan uzun süredir dans edemediği için psikolojisi bozulup hiç yemek yemeyen kız çocuğu sadece kadın polis müdürünün elinden yemek yiyerek hayata tutundu. Adana'da dans etmeyi çok seven ve her fırsatta her boş anında dans eden Eylül Kaçar'ın (14) bir yıl önce dans ederken çapraz bağları koptu. Ters hareket yaptığı için sakatlanan Kaçar o günden sonra dansı çok sevdiği için sakat sakat dans etmeye devam etti. Ancak bir süre sonra dans edemez hale geldi. Gittiği doktorlarda ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine Kaçar, 9 Eylül günü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümününde ameliyat oldu. Hayatı polis müdürüyle tanışınca değişti Eylül Kaçar, ameliyat olduktan sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan ile hastanede tanışma imkanı buldu. Aktaş ve Kan bir polis müdürünün yakınını ziyaret ettiği sırada gördüğü Kaçar ile yakından ilgilendi. Aktaş, küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince 12 Eylül günü hastanede Kaçar'a sürpriz doğum günü de hazırladı. Taburcu olduktan sonra koltuk değneğiyle yürüyen Eylül, dans edemediğinden hayata küstü, yemek yememeye başladı.

Bu nedenle Eylül 10 kilo verdi. Anne Gülfem Tupa ne yaptıysa hayata küsen kızına yemek yediremedi. Semra müdürün elinden yemek yiyor Anne bunun üzerine kızının çok sevdiği Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan'ı kızıyla birlikte ziyaret etti. Anne Tupa bu ziyaret sırasında kızının hiç yemek yemediğini bu nedenle de çok zayıfladığını iyileşmesini de bu nedenle geciktiğini söyledi.

Bunun üzerine Kan, Eylül ile konuşup yemek yemesi gerektiğini aksi taktirde iyileşemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Eylül çok sevdiği polis müdürüne tek şartla yemek yiyeceğini söyleyerek, "Siz evimize gelir kendi ellerinizle bana yemek verirseniz yerim" dedi.

Bunun üzerine kız çocuğunun iyileşmesi için Semra Kan, her gün Eylül'e yaptığı yemekleri kendi elleriyle yedirmeye başladı.

Bu sayede Eylül kısa sürede tekrar kilo almaya sağlığına kavuşmaya başladı.

"Zorla ameliyat yaptıkları için yemek yemiyordum" Eylül Kaçar, "Ben ameliyat olmak istemiyordum doktorlar da olmalısın dediler ve zorla olmuş gibi hissettiğim için yemek yememeye başladım bu yüzdende zayıfladım. Bugün Semra abla geldi ve onun elinden yemek yedim bundan sonra yemeğimi yiyeceğim çok mutluyum. Annem yemek yemediğim için bana kızıyordu ve polislere haber vermiş. Annem hazırlan hastaneye gidip raporunu alacağız dedi bende tamam dedim. O arada polislerle görüşmüş daha sonra yanıma geldi ve seni polis ablalarının yanına götürüyorum dedi ben çok mutlu oldum. Oraya gittiğimde çok mutlu oldum bundan sonra sağlığım içinde yemek yiyeceğim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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