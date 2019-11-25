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Araştırma görevlisi alımlarında anabilim dalı sorunu devam ediyor!

Devlet üniversitelerinin araştırma görevlisi alımlarında adayların lisansüstü eğitim alanını belgelendirme sorunu her geçen gün büyüyor!
 25 Kasım 2019 12:34
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Araştırma görevlisi alımlarında anabilim dalı sorunu devam ediyor!

Hatırlayacağınız üzere, araştırma görevlisi alımlarında adayların ilanlarda artık zorunlu olarak yer alan "lisansüstü eğitime devam ettikleri alanları" belgelendirmede güçlük yaşadıklarını, özellikle bazı alanlarda (İlahiyat, Felsefe vb.) yüksek puanlı adayların ön değerlendirmelerde elenerek yazılı sınava giremediklerini, hatta bazı araştırma görevlisi alımlarında onlarca adayın bu sorundan dolayı elenmeleri sebebiyle yazılı sınavlara bir kişinin girdiğini ve bunun da alımlarda akademik rekabeti tamamıyla engellediği farklı yazılarımızda dile getirmiştik.

28 Ocak 2019 tarihli haberimize ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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Yukarıdaki haberlerimizde Felsefe ve İlahiyat alanlarında yaşanan bu alan sorunun bir benzeri de bu sefer Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesine alınacak araştırma görevlisi alımında görüldü. Söz konusu üniversite tarafından 06 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü lisans mezun olup Endüstri Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak." şartı aranmıştır. Aynı tarihte üniversite internet sayfasından yapılan duyuruda araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların; "İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi"ni başvuruda sunmaları istenmiştir.

Yapılan başvurular sonucunda ön değerlendirme sonuçları 22 Kasım 2019 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre, araştırma görevlisi kadrosuna toplam 11 aday müracaat etmiş olmasına rağmen, yazılı sınava girmeye sadece 1 aday hak kazanmıştır. Diğer 10 (on) aday ise "Endüstri Bitkilerinde Lisansüstü Yaptığına Dair Belge Eksik" gerekçesiyle elenmiştir.

Ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yapılanmasına bakıldığında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni gibi dokuz farklı alanda lisans ve lisansüstü düzeyde mezun vermektedir. Söz konusu üniversitenin ilanın da yer alan "Endüstri Bitkileri" alanı ise Tarla Bitkilerinin alt dalı olarak geçmektedir.

Bu doğrultuda, araştırma görevlisi kadrosuna başvuran 10 adayın yüksek lisans/doktora eğitimine kayıtlı olduğu program halen "Tarla Bitkileri" olarak gözüktüğü için Endüstri Bitkileri alanında ders/yeterlik/tez çalışmalarına devam etse bile ilandaki şartı taşımadıkları gerekçeleriyle elenmiştir.

Dolayısıyla, üniversitelerin bilim dalı düzeyinde araştırma görevlisi kadrosu ilan etmesi halinde, bu alanda çalışmalarına devam etmesine rağmen kayıtlı olduğu programdan dolayı başvuramayacak pozisyonda olan kişilerin de sınava girmesine imkan verilememektedir.

Bu durumda olan adayların kayıtlı olduğu enstitü müdürlüklerinden ilgili alanda lisansüstü eğitim çalışmalarını yürüttüğünü içeren belgeyle müracaat etmeleri halinde yazılı sınava girebilmelidir. Aksi takdirde, araştırma görevlisi alımlarında bir kişi sınava girerek istenen rekabet sağlanamayacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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