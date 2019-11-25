MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
|25 Kasım 2019 12:47
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Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) iştirak etti.
Devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.
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