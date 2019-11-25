CHP'den İnce'ye: Kanıtın varsa konuş, yoksa sus!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" olarak işaret edilen Muharrem İnce'ye yaptığı 'kumpas' açıklamalarından sonra tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Kanıtlamazsan namertsin." dedi.
|25 Kasım 2019 13:00
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Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası, Türkiye gündemine bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde "Kaynağıma göre Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce"açıklamasını yaparak tartışmalara farklı bir boyut getiren Turan, daha sonra hata yaptığını belirterek, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.
Turan ayrıca, haber kaynağının da Talat Atilla olduğunu söyledi.
"YENİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM"
Talat Atilla ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu ile ilgili açıklama yapmaya davet ederek,
"Açıklama makul bir sürede gelmezse, yeni bir açıklama daha yapacağım."dedi.
GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN SERT ÇIKIŞ
Tüm bu gelişmelerinden ardından en sert tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.
"KANITLAMAZSAN NAMERTSİN"
Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Kendisi ile ilgili kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiği"yönündeki açıklamalarına cevap verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. Dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin." dedi.
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