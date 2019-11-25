Belediye başkanı öğrenci servisinde gönüllü şoförlük yapıyor

Sivas Deliilyas Belediye Başkanı Mehmet Tek, beldesindeki öğrencilerin ulaşımı için tahsis ettiği belediyeye ait minibüsün şoförlüğünü kendi yapıyor.

Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi belediye başkanı Mehmet Tek, beldesinde hafta sonları kurs gören öğrencilerin okullarına ulaşımın sıkıntısını kendi imkanlarıyla bulduğu bir yolla çözdü. Tek, hafta sonları belediyeye ait, şoförlüğünü kendisi yaptığı minibüsle öğrencileri Beldede bulunan evlerinden alarak ilçe merkezindeki okullarına bırakıyor. Aynı şekilde ders sonrası okullarından alıp evlerine teslim ediyor.

Belediye başkanı Tek, öğrencilerin eğitim için elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu belirterek, "Hafta sonlarını evde oturmayla, tatil yaparak geçirmiyorum. Beldemizde hafta sonları okullarında kurs alan, okula giden öğrencilerimiz var. Milli eğitimin açmış olduğu kurslara katılım sağlıyorlar. Hafta sonları taşımalı eğitim hizmeti verilemiyor. Öğretmen ve öğrencilerimizden bu yönde talep geldi. Bizimde imkanlarımız sınırlı olmasına rağmen bütün imkanlarımızı kullanarak bir servis aracı tahsis ettim. Şoförlüğünü de kendim yapıyorum. Öğrencilerimizi ilçeye ve şehir merkezine taşıyoruz. Öğrencilerimizin güzel bir eğitim alması, ileride eğitimli bir birey olmaları için bizde belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız sınırlı olmasına rağmen, eğitim gören her çocuğumuza, her bireyimize imkanlarımızı zorlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim sezonu bitene kadar da bu hizmete devam edeceğiz" dedi.