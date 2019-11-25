YÖK'ten sınavsız alan değişikliği önerisi

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama

Sağlık Bakanlığı'na ait Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre, TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ve DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ile merkezi olarak ÖSYM tarafından uzmanlık alanlarına yerleştirilen tıp doktorları ve diş hekimlerinin eğitimlerine devam ederken alan değiştirebilmeleri ancak "tekrar sınava girerek" mümkün olabiliyor.

Kurulumuza intikal eden talepler çerçevesinde ve ÖSYM verilerine göre bir uzmanlık programına yerleşenlerden yaklaşık % 9'unun tekrar sınava girerek dal değiştirdiği de dikkate alınarak, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerine devam edenlerden, kayıtlı oldukları uzmanlık eğitim programlarını değiştirmek isteyenlere "tekrar sınava girmeksizin" almış oldukları puana göre aynı dönemde olmak şartıyla "eşit veya daha düşük puanlı" başka bir uzmanlık dalını seçebilmeleri konusunda imkan sağlanmak üzere Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 'nde (TUEY) gerekli değişikliklerin yapılması hususuna dair önerimiz, Sağlık Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilmiştir.

YÖK tarafından yapılan öneriye göre, TUS ve DUS ile uzmanlık alanlarına yerleştirilen tıp doktorları ve diş hekimlerine, uzmanlık eğitimlerine devam ederken almış oldukları puana göre aynı dönemde olmak şartıyla eşit veya daha düşük puanlı başka bir uzmanlık dalını "tekrar sınava girmeden" seçebilme imkanı sağlanacak. YÖK'ün Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne dair değişiklik önerisine ilişkin son kararı Sağlık Bakanlığı verecek.