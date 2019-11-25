Siirt'te PKK'ya yardım ve yataklıktan 1 kişi tutuklandı
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|25 Kasım 2019 13:10
|Yazdır
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 28 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin üzerinden çıkan dokümanları inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.T'nin, teröristlere malzeme ve erzak temin edip, güvenlik güçlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.T, "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçundan tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
25 Kasım 2019 16:06
|FETÖ'nün 'sohbet grubu sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Kasım 2019 15:42
|JGK darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi
25 Kasım 2019 15:26
|Hücre evinde yakalanan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Kasım 2019 15:11
|21 eski öğretmene FETÖ'den hapis cezası
25 Kasım 2019 14:44
|Muvazzaf yarbay ve 4 askere FETÖ gözaltısı
25 Kasım 2019 14:42
|Antalya'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
25 Kasım 2019 12:21
|FETÖ sanığı astsubayın cezasında etkin pişmanlık indirimi
25 Kasım 2019 12:21
|Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı
25 Kasım 2019 10:28
|Başkent'te Bylock soruşturması: 46 şüpheliden 34'ü yakalandı
25 Kasım 2019 09:31