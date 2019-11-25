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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 106.438,03 puana geriledi
 25 Kasım 2019 13:12
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 106.438,03 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 150,39 puan azalarak 106.438,03 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile elektrik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 107.845,98 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 106.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin yeni haftanın açılışında pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında Chicago Fed ulusla aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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