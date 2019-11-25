MEB'in eski hükümlülere yönelik öykü yarışmasının kazananları belli oldu
|25 Kasım 2019 13:22
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen Karanlığı Aydınlananlar Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen MEB, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TESK, TOBB, MÜSİAD iş birliğinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4" projesi kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri ve eski hükümlülere yönelik düzenlenen yarışmanın kazananları, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında düzenlenen törende ödüllerini aldı.
187 hükümlünün katıldığı öykü yarışmasında Türkiye birincisi olan Emre Y, "Karanlığın En Koyu Tarafı" başlıklı öyküsünde, cezaevinde yaşananlardan ziyade topluma tekrar katıldıktan sonra karşılaşılan sorunları ve çıkmazları anlatmak istediğini söyledi.
İç Anadolu bölge birincisi Mahmut Emre T. ise "Üniversiteli Mahkum" başlıklı öyküsünde, çocukluktan başlayıp cezaevine girene kadar yaşadıklarını, cezaevi günlerini ve sosyal hayata dahil olma konusunda yaşadığı sıkıntılarını anlattığını belirtti.
Konuşmaların ardından, birincilere plaket ve altın takdim edildi.
Törene, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ile çok sayıda yetkili katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25 Kasım 2019 13:47
|LGS kapsamındaki merkezi sınav için yeni soru kitapçığı yayınlandı
25 Kasım 2019 11:05
|Mesleki eğitimde, 4 alanda yaşanan önemli değişim
25 Kasım 2019 00:11
|İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak
24 Kasım 2019 10:35
|'58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27
|MEB'in 'patent seferberliği' ilk meyvelerini verdi
23 Kasım 2019 11:36
|MEB'den rehberlik ve araştırma merkezlerine yeni düzenleme
22 Kasım 2019 20:51
|RAM açılışında nüfus şartı değişti
22 Kasım 2019 09:17
|Eğitim'de geçen hafta neler oldu?
21 Kasım 2019 17:07
|MEB'in Öğretmenler Kupası'nda final heyecanı başlıyor
21 Kasım 2019 11:27