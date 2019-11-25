Otomobil yolda arızalandı, sürücüye zabıtalar yardım etti
|25 Kasım 2019 13:26
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa-İzmir Yolu Acemler Kavşağı'nda meydana geldi. İşlek trafikte otomobili arızalanan sürücü trafiğin ortasında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu aracını çalıştıramayan sürücünün yardımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yetişti. Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 2 memur, yolun ortasında kalan aracı yaklaşık 200 metre iterek Soğukkuyu Mahallesi'ndeki boş bir alana çekti. Sürücüye tamirci de ayarlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Zabıtanın yardım anları ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. İnternette yayılan bu görüntüyü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından paylaştı. Zabıta memurlarını tebrik eden Aktaş, görüntünün altına, "Makinedir bozulur, biz bozulmayalım yeter ki; dilimiz, gönlümüz bozulmasın. Bu sabah Acemler mevkiinde arıza yapan bir araca zabıta arkadaşlarımız yardım etmiş. Hem de diğer sürücüler arıza yapan aracın şöförünü sözle, kornayla uyarırken. Üstelik şoförün eşi ve ilkokula giden çocuğu da arabadayken. Makineler bozulur kardeşlerim, biz bozulmayalım. Zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tekrardan hayırlı haftalar" yorumunu yaptı.
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