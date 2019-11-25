Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadına karşı şiddetle mücadele' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz
|25 Kasım 2019 13:38
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Bizim teklifimiz af değil, 5 yıllık bir ceza indirimidir'
25 Kasım 2019 16:16
|İyi Parti: Gündemimizde erken seçim ve ittifak yok
25 Kasım 2019 16:11
|'CHP içi mesele bizi zerre kadar ilgilendirmiyor'
25 Kasım 2019 16:08
|Ali Babacan canlı yayına çıkıyor
25 Kasım 2019 16:03
|CHP'li Öztrak'tan, Muharrem İnce'ye 'çete' cevabı
25 Kasım 2019 15:43
|Partiler uzlaştı, Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
25 Kasım 2019 15:20
|'Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız'
25 Kasım 2019 14:32
|Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaya gitti
25 Kasım 2019 13:55
|Tarım girişimcisine 50 milyon avroluk hibe
25 Kasım 2019 13:37
|'On ayda 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildi'
25 Kasım 2019 13:08