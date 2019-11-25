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6 yaşında, okuduğu kitap sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 6 yaşındaki Mahir Atabey Türk, 4 ay da bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı
 25 Kasım 2019 13:51
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6 yaşında, okuduğu kitap sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabına girdi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 6 yaşındaki Mahir Atabey Türk, 4 ay da bin 53 kitap okuyarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

Afyon Eğitim Vakfı'nın desteğiyle "En Çok Kitap Okuma Rekoru Sertifika" töreni gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'da gerçekleştirilen törende Mahir Atabey Türk'e rekor sertifikasını Prof. Dr. Orhan Kural tarafından verildi.

Afyonkarahisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, yaptığı konuşmada, kitap okuma rekortmeninin Afyonkarahisar'dan çıkmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Serteser "Bu rekoru 6 yaşında bin 53 kitap okuyarak kıran çocuğumuzun Afyonkarahisar'da çıkması bizi heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım Mahir Atabey Türk tüm arkadaşlarına örnek olur ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına öncülük eder." dedi.

BÜYÜKLERE VE KÜÇÜKLERE ÖRNEK OLDU

Vali Mustafa Tutulmaz da, Mahir Atabey Türk'in büyüklere ve küçüklere okuduğu kitaplarla örnek olduğunu ifade etti. Tutulmaz:

"Kenedinden büyük bir işe girişerek başarılı olmasını öncelikle alkışlıyoruz. Gerçekten 6 yaşındayken bin 53 kitap okuyabilmek ancak işte rekorla adlandırılabilirdi. Çünkü günümüzde kitap okumanın çok sınırlı olduğu bir dönemdeyiz. Mahirimiz bu şeyle mahirliğini gösterdi ve bütün arkadaşlarına ve biz büyüklere örnek oldu" dedi.

10 GÜNDE 81 KİTAP OKUDUM

Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanan Mahir Atabey Türk ise, eğlenmesinden ve dinlenmesinden feragat ederek bunu başardığını söyledi. 10 günde 81 kitap okuduğunu belirten Türk: "Okumayı yeni öğrenmeme rağmen bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok kitap okumak tabiki de kolay değildi. Oyunumdan, eğlenmemden, dinlenmemden feragat ederek öncelikle başarabileceğime inandım ve başardım. Çok mutluyum kendimle bu konuda gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulu'nda 81 il 81 kitap projesi başlatılmıştı. Ben sınıfta okumaya yeni geçmiştim. Ben herkesten önce çok kısa sürede 10 günde 81 kitap okumuştum. Daha sonrada 1 günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı göstermiştim. Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup Cuma günleri 1 başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annem ile babam yeter artık daha fazla kitap okuma gözlerin bozulacak demelerine rağmen durmadan, yorulmadan ben kitap okumada 1000'nin üzerine çıkacağım dünya rekoru kıracağım demiştim. Bunu başardım. Çok küçük yaşta çok kısa sürede çok fazla kitap okuyarak başardım."

BÜYÜNCE CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışıp koltuğuna oturmak olduğuna dikkat çeken Türk:

"Aslında bu başarıda en büyük destekçim annemdi. Her gün okulun kütüphanesinden onlarca kucak dolusu kitap alıyordu. Akşam olunca annem kendi kitaplarını ben kendi kitaplarımı okuyordum. Daha sonrada Anneme okuduğum kitabı anlatıyorum. Ya da annem okuduğum kitap hakkında sorular soruyordu böylelikle kitap okumak daha eğlenceli ve daha anlaşılır oluyordu. Öncelikle kitap okumaya severek ve isteyerek başlamalılar ki unutmamalılar. Her okunan kitabın meyvesi onlara başarı olarak dönecektir. Büyünce Cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğim var. Cumhurbaşkanımızın koltuğuna bir kez oturmak istiyorum ve tanışmak istiyorum."

Konuşmaların ardından Mahir Atabey Türk'e rekor sertifikasını Prof. Dr. Orhan Kural verdi. Tören sonunda küçük rekortmen Mahir Atabey Türk ile misafirler fotoğraf çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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