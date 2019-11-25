Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaya gitti
|25 Kasım 2019 13:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, bugün Katar'a gitti. Esenboğa Havaalanı'nda Cumhurbaşkanı'nı Katar'a uğurlayanlar arasında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında bu ülkeye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 09.25'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Katar'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.40'ta Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammad el-Atiyye ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek.
Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret edecek.
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