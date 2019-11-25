Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazası, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Dün Metin Delibaş'ın iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybettiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı. İş kazaları ile tartışmalara neden olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Ambarlı Limanı'nda dün saat 16.00 sıralarında bir iş kazası yaşandı. Ambarlı Limanı'nda bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede yaşanan kazada mesaisini devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası vinç operatörü Ahmet Y. gözaltına alındı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.