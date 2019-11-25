Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma
|25 Kasım 2019 14:28
|Yazdır
Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazası, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Dün Metin Delibaş'ın iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybettiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı. İş kazaları ile tartışmalara neden olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Ambarlı Limanı'nda dün saat 16.00 sıralarında bir iş kazası yaşandı. Ambarlı Limanı'nda bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede yaşanan kazada mesaisini devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası vinç operatörü Ahmet Y. gözaltına alındı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
25 Kasım 2019 15:49
|Şişli'de öldürülen kişi İran ajanı mı? Emniyetten açıklama
25 Kasım 2019 15:39
|Eşine bağırdığını iddia ettiği doktorun odasını fırçayla bastı
25 Kasım 2019 15:10
|Şırnak'ta sıcaklık eksi 17'yi gördü: Göller buz pistine dönüştü
25 Kasım 2019 10:40
|3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
25 Kasım 2019 09:49
|Türkiye'nin vahşet günlüğü
25 Kasım 2019 07:50
|Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42
|Silahıyla kızını vurdu, 'Yorgun mermi kurbanı' dedi
24 Kasım 2019 21:07
|Zarfı açınca rahatsızlandılar... Karantinaya alındı
24 Kasım 2019 20:33
|Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
24 Kasım 2019 20:28