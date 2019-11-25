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Aydınlı Grup, TMSF yönetiminde vergi rekortmeni oldu

2018 verilerine göre, Aydınlı Grup, 84. sıradan Türkiye'nin vergi rekortmenleri arasına girdi. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: 2018 yılında kurumun ödediği 85 milyon TL'lik vergi, şirketin başarılı gidişatının göstergesidir
 25 Kasım 2019 14:51
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Aydınlı Grup, TMSF yönetiminde vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan "Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması" 2018 verilerine göre, Aydınlı Grup, 84. sıradan vergi rekortmenleri arasına girdi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, değerine değer katarak büyüyor.

Mahkeme tarafından TMSF yönetimine emanet edilen Aydınlı Grup, ilk defa Kurumlar Vergisi sıralamasında 84. sırada vergi rekortmeni oldu.

- "Aydınlı Grup karlılıkta sektörünün birincisi konumundadır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendilerine emanet edilen bu firmaları "basiretli tüccar" mantığıyla yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar bu ülkenin değerleri... Bu değerleri en iyi şekilde koruyup büyütüyoruz. 2018 yılında kurumun ödediği 85 milyon TL'lik vergi, şirketin başarılı gidişatının göstergesidir. Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının büyümesi bizi mutlu etmektedir. Bunun yanı sıra yönetimimizde bulunan Aydınlı Grup karlılıkta sektörünün birincisi konumundadır. 2019 yılı için de hedefimiz bu başarılı yapıyı vergi sıralamasında daha üst sıralara çıkartabilmektir. Bu yılın ilk 6 ayında ödenen rakam 40 milyon TL'dir. Bu da gösteriyor ki koyduğumuz hedefi gerçekleştirmeye yakınız."

- "Grup, Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı 3 oyuncusundan biri olmayı hedefliyor"

Verilen bilgiye göre, 2016'da 35 milyon 733 bin TL, 2017'de ise 45 milyon 206 bin TL vergi ödemesi yapan Aydınlı Grup, geçen yıl bu oranı yüzde 89 artırmayı başararak 85 milyon 233 bin TL'lik vergi ödemesi ile Türkiye'nin katma değeri en yüksek kurumları arasında yer aldı.

Aydınlı Grup, yurt içi ve dışında toplam 5 bin 559 çalışanı, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden hizmet aldığı 150 kadar tedarikçisi ve bayisiyle on binlerce insana dolaylı olarak fayda sağlıyor. Aydınlı Grup, 2020'yi ciddi bir büyüme yılı olarak planlıyor ve yeni mağazalar açarak ekonomiye katkılarını sürdürecek.

Ocak 2017'den bu yana TMSF kayyumları tarafından yönetilen Aydınlı Grup, bünyesinde bulundurduğu global markalar olan U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel'le geçen yılı 2 milyar 773 bin TL ciro gerçekleştirerek kapatmıştı. Halihazırda Türkiye dahil 45 ülkede 659 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren grubun 2019 ciro hedefi 2,5 milyar lira olarak belirlendi.

Aydınlı Grup, 2019 yılında "Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele" mottosuyla hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı 3 oyuncusundan biri olmayı hedefliyor.
Anadolu Ajansı
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