Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi
Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi
|25 Kasım 2019 15:02
|Yazdır
Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.
Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı
24 Kasım 2019 17:52
|Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak
24 Kasım 2019 11:37
|'Kaza hasarını yapay zeka 10 saniyede hesaplayacak'
24 Kasım 2019 10:03
|Deniz Kuvvetleri donanmasına milli doping
24 Kasım 2019 06:46
|Tesla'nın ilk elektrikli pick-up aracı: Cybertruck
22 Kasım 2019 16:21
|Apple Store'daki değişiklik kullanıcıları üzdü
22 Kasım 2019 09:44
|WhatsApp artık o telefonlarda kullanılamayacak
21 Kasım 2019 19:37
|Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor
21 Kasım 2019 10:44
|NATO, uzayı yeni harekat alanı ilan etti
20 Kasım 2019 22:46
|'Kendinize sosyal medyadan bağımsız bir sığınak yapın'
20 Kasım 2019 22:04