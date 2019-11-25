Partiler uzlaştı, Kenan Evren'in adı her yerden silinecek
|25 Kasım 2019 15:20
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Konuyu Meclis'te Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol gündeme getirdi.
Kenan Evren'in adını her yerden silecek karara TBMM tarihinde ender biçimde tüm partiler destek verdi.
'Adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir'
CHP'li Vekil Erol, "12 Eylül TBMM'yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren'in adı Ankara'nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir'' dedi.
Türkkan: Hazmedemiyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum'' derken, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de ''Kenan Evren isminin birtakım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhal faaliyete geçilmelidir'' diye konuştu.
AK Partili Özkan: Öneri yerinde ve doğrudur
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da CHP'ye teşekkür ederek, "CHP'nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp, Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP'ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz" dedi.
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