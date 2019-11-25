Şişli'de öldürülen kişi İran ajanı mı? Emniyetten açıklama
|25 Kasım 2019 15:39
|Yazdır
Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen Mesut Mevlevi (32)'nin yanına yaklaşan silahlı bir kişi peşpeşe tetiğe bastı. Saldırgan kaçarken Mevlevi ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Mesut Mevlevi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevrede yapılan incelemede 11 boş kovan bulundu.
ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN ESKİ İRAN AJANI OLDUGU İDDİASI
Mesut Mevlevi'nin sosyal medyada İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu iddia edildi. Mevlevi'nin sosyal medya hesaplarında İran'daki muhtelif askeri tesislerde çekilmiş fotoğraflar da bulunduğu kaydedildi. Mesut Mevlevi'nin Amerika'da bir üniversite de yapay zeka üzerine doktora eğitimi aldıktan sonra İran Radyo ve Televizyonu'na bağlı kanallarda bir çok kez konuk olduğu iddia edildi.
EMNİYET "OLAY ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR"
Emniyet yetkililer Mesut Mevlevi'nin İran İstihbarat servisinin eski üyesi olduğu yönünde ellerinde bir bilgi bulunmadığını belirterek olayla ilgili her türlü bilginin değerlendirilerek soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü söylediler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenin platonik aşkı olaylı bitti
25 Kasım 2019 15:49
|Eşine bağırdığını iddia ettiği doktorun odasını fırçayla bastı
25 Kasım 2019 15:10
|Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma
25 Kasım 2019 14:28
|Şırnak'ta sıcaklık eksi 17'yi gördü: Göller buz pistine dönüştü
25 Kasım 2019 10:40
|3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
25 Kasım 2019 09:49
|Türkiye'nin vahşet günlüğü
25 Kasım 2019 07:50
|Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
24 Kasım 2019 21:42
|Silahıyla kızını vurdu, 'Yorgun mermi kurbanı' dedi
24 Kasım 2019 21:07
|Zarfı açınca rahatsızlandılar... Karantinaya alındı
24 Kasım 2019 20:33
|Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada
24 Kasım 2019 20:28