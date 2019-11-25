FETÖ'nün 'sohbet grubu sorumlusuna' 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "sohbet grubu sorumlusuna" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|25 Kasım 2019 15:42
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün "sohbet grubu sorumlusuna" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halime Kurtgöz ile avukatı katıldı.
Sanık Kurtgöz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, FETÖ elebaşının çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabının ani artışla 135 bin 543 liraya yükseldiğini ve sohbet grubu sorumlusu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kurtgöz'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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