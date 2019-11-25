Ankara Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine burs projesi
|25 Kasım 2019 15:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için burs projesi başlattı.
"Başkent'in Güneşleri Projesi" ile maddi durumu olmayan, ikametgahı Ankara'da olan ya da örgün eğitim sistemi içinde yer alan üniversite öğrencilerine 12 ay boyunca eğitim desteği sağlanması amaçlanıyor. Projeyi yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi tarafından çalışmalar hızlandırılırken, gönüllü özel ve tüzel kişiler, şirketler, siteler, AVM yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılıksız eğitim yardımı (burs) verilmesi için koordinasyon çalışmalarına başlandı.
Burs almak isteyen öğrenciler ve gönüllü burs vermek isteyenler için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde birer başvuru formu yer alıyor. Başvurular başlarken, eğitim yardımı için başvuru yapan öğrencilerin kriterleri Eğitim Yardımı Komisyonunca belirlenecek ve 12 ay kesintisiz eğitim yardımı sağlayan gönüllülere de "teşekkür belgesi" verilecek. Gönüllülerin ismi ve veya işyeri unvanları da isteğe bağlı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Her gönüllü, maddi durumu yetersiz ve eğitimine devam etmekte güçlük çeken bir ya da daha fazla öğrenciye aylık burs vererek eğitim desteği sağlamış olacak.
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