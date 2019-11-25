Ali Babacan canlı yayına çıkıyor
Yeni parti çalışmalarını sürdüren Babacan'ın yarın canlı yayına çıkacağı açıklandı.
|25 Kasım 2019 16:03
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Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ali Babacan, uzun süredir suskunluğunu koruyordu.
Eski Ekonomi Bakanı Babacan'ın yarın canlı yayına çıkacağı açıklandı.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babacan'ın programıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Ali Babacan uzun süren sessizliğini yarın Teke TEK'te bozuyor. Yeni bir parti kurma çalışmalarında sona yaklaşan Ali Babacan yarın akşam saat 21:00'de Habertürk'te konuğum olacak."
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